O Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), por meio da equipe de fiscalização da Regional de Lagoa da Confusão, finalizou na segunda-feira, 28, duas operações denominadas Água é Vida 1 e 2. A primeira operação ocorreu no período de 22 a 24/08 e a outra no período de 26 a 28/08.

As operações tiveram como objetivo verificar o cumprimento da Portaria nº 300, do Naturatins, que entrou em vigor no dia 14/08/17 e suspende por 120 dias, as outorgas para a atividade de irrigação na área de gestão do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Formoso.

A fiscalização percorreu acampamentos de pesca e inúmeras propriedades rurais que utilizam o bombeamento para irrigação das lavouras da região do município de Lagoa da Confusão. Mas segundo o supervisor do escritório regional, Evandro Ramos Rodrigues não foram encontradas irregularidades.

“As equipes de fiscalização percorreram as estações de bombeamento de dia e também durante a noite, no sentido de verificar se os irrigantes estavam cumprindo os Acordos estabelecidos pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Formoso. Mas não foi observada nenhuma estação de bomba ligada em horário ou data não autorizado”, destacou o gestor.

Além do Rio Formoso, pertencem ao Comitê­­­ da Bacia Hidrográfica do Rio Formoso, os Rios, Urubu, Dueré, Pedra, Xavante, além dos rios Riozinho, Douradinho, Pium e Água Verde.