Preocupadas com o descarte correto de pneus, as prefeituras de Couto Magalhães, Colmeia, Juarina, Goianorte e Itaporã assinaram nesta última terça-feira, 29, em Couto Magalhães, por meio de seus prefeitos e representantes, Termo de Parceria e Cooperação Intermunicipal que contempla ação conjunta de reciclagem.

Por serem municípios pequenos, a ideia é unir forças para a aglomeração e entrega destes materiais para empresa de reciclagem que dará a destinação correta para os materiais. Uma vez que os pneus abandonados podem causar problemas relacionados à saúde e ao meio ambiente.

Luciano Pereira de Oliveira, prefeito de Goianorte, viu como positiva a iniciativa que proporcionará mais limpeza às cidades. A prefeita de Colmeia, Elzivan Noronha Rodrigues Silva, avaliou a ação como um passo largo, diante das dificuldades dos municípios em darem o destino correto aos pneus.

Além da melhoria que a ação pode trazer à saúde, os municípios somam pontos também na avaliação relacionada ao ICMS Ecológico o que pode garantir uma verba maior direcionada à prefeitura.

Autor do projeto, o prefeito de Couto Magalhães, Ezequiel Guimarães Costa, destacou a importância de dar a destinação adequada aos produtos que apresentam risco sanitário para as cidades e parabenizou a sensibilidade dos gestores que aderiram ao Termo. Couto será o ponto de recepção e entrega dos pneus inservíveis que virão dos municípios parceiros. A questão ambiental é uma das prioridades do Município que está em fase final de legalização de seu aterro sanitário.