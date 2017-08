A Banda Camila será a atração do Aperitivo Sonoro desta próxima sexta-feira, dia 1º de setembro, a partir das 19 horas no Tênis Sesc, no Aureny III. Rock, pop e MPB com muita poesia para você começar bem o seu final de semana. A entrada é gratuita.

A Banda Camila foi formada em 2014 em Palmas. Tem como integrantes a vocalista Camila Soares (violão e ukulele), Gustavo Siqueira (baixolão e voz), Pedro Fonseca (violão solo e voz) e Caio Capela (percussão e voz). Em seu repertório, mistura rock, pop e MPB, associados à poesia.

Além das releituras musicais de hits nacionais e internacionais, trabalha também com músicas autorais. A Banda se apresenta nos bares da Capital.