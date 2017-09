A Polícia Civil do Tocantins, por intermédio da 5ª Delegacia de Palmas, efetuou, na tarde desta última quinta-feira, 31, a apreensão de um veículo VW UP, o qual estava em poder de Júlio C. N. de A., 38 anos, que foi autuado em flagrante pela prática do crime de uso de documento falso.

Conforme o delegado; Evaldo de Oliveira Gomes, titular da 5ª DPC e responsável pelo caso, uma equipe de policiais civis foi até a residência de Julio com a finalidade de dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão referente à outra investigação. Ao chegar ao imóvel, os agentes se depararam com o veículo e solicitaram a documentação do mesmo.

Após conferir os documentos, os policiais civis descobriram que havia irregularidades no Certificado de Registro de Veículo Automotor (CRLV), pois, os dados não conferiram com o original. Desta maneira, Júlio foi preso e encaminhado à sede da 5ª Delegacia para as providências legais cabíveis.

Ao ser questionado sobre a origem do carro, o suspeito disse que adquiriu o bem em uma garagem, na cidade de Anapólis/GO, e que, inicialmente, havia sido financiado em nome de outra pessoa, mas que, depois de um ano e meio, faria a transferência para seu nome.

Todavia, os policiais civis apuraram que o carro tinha sido financiado em nome de outra pessoa, a qual não sabia da existência da transação comercial. Após os procedimentos necessários, Julio foi recolhido à carceragem da Casa de Prisão Provisória de Palmas (CPPP), onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.