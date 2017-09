A Prefeitura de Gurupi empossou como secretário de Produção, Cooperativismo e Meio Ambiente, o ex-vice-governador do Tocantins, Tom Lyra. Ele assume a pasta com o compromisso de seguir a industrialização do município e avançar na agricultura familiar.

O novo secretário é empresário com sucesso internacional e assume com a proposta de aprimorar as políticas públicas para a industrialização da cidade, que promovam o desenvolvimento regional aliado à geração de emprego e renda, explica o prefeito Laurez Moreira.

“Tom Lyra conhece o Tocantins como ninguém. Ele pode mostrar o potencial de Gurupi em todo o mundo. O município hoje está preparado para ser industrializado. Hoje é o nome mais preparado para assumir essa missão. Não conheço outro com esse perfil para industrializar uma cidade”, afirma Laurez.

Tom Lyra lembrou que é natural do Tocantins e não consegue visualizar nenhum outro lugar no Estado com o potencial de Gurupi. “Vamos eleva-la a uma cidade industrializada. Vamos dar continuidade a um processo produtivo e industrial jamais visto na história”, destacou Tom.

Perfil

Tocantinense, natural de Araguacema. Graduado em óptica e optometria pelo Instituto Filadélfia dos Estados Unidos da América. Ex-vice-governador do Tocantins. Empresário internacional, atuou em grandes empresas multinacionais. Responsável pela organização/reestruturação de regiões no mercado brasileiro e latino americano. Atuou na expansão e implantação de franquias de óticas em todo o território nacional.