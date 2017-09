A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 7° Distrito Naval, informou que a Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins tomou conhecimento de um acidente envolvendo uma lancha e uma pessoa no Lago de Palmas, na Praia de Luzimangues, em Porto Nacional, nesse sábado, 2.

No acidente, a jovem Crislania Pereira de Souza, 21 anos, sofreu amputação em uma de suas pernas. Ela foi socorrida por uma equipe do Samu e enviada ao Hospital Geral de Palmas (HGP). O seu estado de saúde é grave.

Tudo aconteceu no momento em que ela e algumas amigas foram subir na lancha, sendo atingida pela hélice.

10 pessoas estavam na embarcação. O piloto e dono da lancha é auditor fiscal do Ministério do Trabalho e teria ingerido bebida alcoólica

A jovem é do interior do Maranhão e mora há pouco tempo em Palmas. Crislania trabalha como caixa de supermercado. Em seu primeiro passeio em lancha, ela e os demais comemoravam o aniversário de um dos integrantes.

A embarcação envolvida foi recolhida pela Capitania. Um inquérito foi instaurado para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente.

Polícia Militar

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas contaram que a vítima teria subido no barco, momento em que o piloto da embarcação teria efetuado arrancadas bruscas, levando a vítima a cair na água, sendo atingida pela hélice e, em consequência, sendo atingida em uma de suas pernas.

Ainda segundo a PM, o piloto da embarcação evadiu do local, e teria alegado às testemunhas que se apresentaria na Delegacia de Polícia Civil.

SSP/TO

A Secretaria da Segurança Pública (SSP), por meio da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (DEIC) informou que após o acidente ocorrido no Lago de Palmas, todos os procedimentos iniciais de investigações foram adotados. Perícias foram realizadas no local.

A SSP esclareceu que o proprietário da Lancha, Humberto Pereira, foi ouvido e que após analise das provas levantadas, o suspeito poderá novamente ser inquirido.

As investigações continuarão sob a responsabilidade da DEIC, em Palmas.

(Matéria atualizada às 10h32min de 4/9/2017)