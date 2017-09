A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 7° Distrito Naval, informou que a Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins tomou conhecimento de um acidente envolvendo uma lancha e uma pessoa no Lago de Palmas, na Praia de Luzimangues, em Porto Nacional, na noite de sábado, 2.

No acidente, uma pessoa ficou ferida e foi socorrida por uma equipe do Samu para o Hospital Geral de Palmas (HGP).

A embarcação envolvida foi recolhida à Capitania. Um inquérito foi instaurado para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente.