Os prefeitos da região sul que participaram nos últimos dois dias do Fórum de Desenvolvimento Econômico do Tocantins em Gurupi saíram do evento satisfeitos com as discussões propostas e conhecimento compartilhado. O Fórum, realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura (Seden), foi realizado no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Tocantins, nos dias 31 de agosto e 1º de setembro.

Prefeito de Cristalândia, Cleiton Cantuário Brito (Batatinha) enfatizou a importância do evento, especialmente para os gestores de primeiro mandato. “A gente teve a oportunidade de estar juntos, falando das dificuldades, e estamos correndo atrás de resolver os problemas. Para isso, temos que estar junto com o Governo do Estado, com o Governo Federal, por isso eu parabenizo pelo evento”, pontuou.

Como parte da programação do Fórum, os prefeitos da região sul se reuniram com o secretário Alexandro de Castro Silva, e puderam expor suas principais demandas, tanto individuais quanto projetos que beneficiariam a região. Washington Luiz Vasconcelos, prefeito de Fátima, considerou esta aproximação como o ponto alto do evento.

“O principal deste Fórum é essa proximidade que o Governo do Estado do Tocantins procura ter com os municípios. Além disso tudo, as informações que foram passadas para nós são de grande importância. Através das palestras, das oficinas, pudemos aprender muito, e pelo diálogo tão próximo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, a gente pode expor as nossas demandas, ouvindo o secretário, e, com certeza, resultará em projetos que venham a contemplar os municípios”, enfatizou.

O conhecimento proporcionado pelo evento foi destacado pelo prefeito de Araguaçu, Joaquim Pereira Nunes. “Era isso que o nosso Estado, de uma forma geral, estava precisando, porque a gente que é gestor de primeiro mandato não sabe os meios de angariar recursos. Através desse fórum reunimos os prefeitos e vimos várias palestras que nos deram condições de estar buscando os recursos. O Fórum tem que acontecer mais vezes”, considerou.

Programação

Os resultados positivos comemorados pelos prefeitos resultam de uma programação direcionada e planejada, com atividades simultâneas para os diferentes públicos alvo. Nesta sexta-feira, foram ministradas as palestras "Captação de recursos via convênios e emendas parlamentares federal e estadual e outras fontes", por Vivian Diniz; "Desenvolvimento Regional", com o palestrante Eduardo Lemos; "Oportunidades de negócio para a piscicultura", ministrada pelo superintendente da Embrapa, Pesca e Aquicultura, Carlos Magno. Ainda, uma mesa redonda com a temática “Acesso a crédito e incentivos fiscais”, reuniu os gestores com instituições financeira, de fomento e o Conselho de Desenvolvimento Econômico do Tocantins.

Workshops simultâneos

Paralela à programação dos gestores municipais foram realizadas discussões técnicas com os secretários municipais e pessoas ligadas à gestão das áreas de desenvolvimento econômico, ciência, tecnologia, turismo e cultura. Além disso, foram realizadas atividades pela Secretaria do Trabalho e Assistência Social, a Agência Tocantinense de Saneamento e discussão na área da Educação.

Os próximos Fóruns de Desenvolvimento Econômico estão previstos para serem realizados nas regiões norte, em Araguatins; sudeste, e Dianópolis; e centro-norte, em Araguaína.