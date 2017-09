Uma das atrações do evento, Braguinha Barroso apresentará seu show no dia 8

Com uma programação totalmente gratuita voltada para a comunidade em geral que pode participar de oficinas, capacitações culturais e shows com artistas regionais num palco montado na avenida colegial, acontece nos dias 7, 8 e 9 de setembro em Rio do Sono/TO a 9ª Semana Cultural do Jalapão.

O evento, idealizado pela cantora e compositora Núbia Dourado, é realizado pelo Instituto Terra Dourada e já teve uma edição no município de Novo Acordo. O intuito é resgatar e promover o fortalecimento das manifestações de cultura e arte popular do Tocantins.

Segundo a artista, o instituto acredita que a cultura sustentável abre novos horizontes para a formação da juventude. O evento faz parceria com escolas locais, visando estimular e promover a integração da escola com a comunidade através de pesquisas, produção de trabalhos, palestras e são realizadas oficinas culturais.

Na programação acontece o Festival de Novos Talentos, com a participação dos candidatos dos outros municípios da região do Jalapão. O festival tem premiação para incentivar o aparecimento de novos talentos.

Apoio

O evento conta com o apoio cultural do deputado estadual Wanderlei Barbosa, do Governo do Estado e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura.

Programação

Dia 07

Oficina de arte e percussão

Manhã 8h às 11h/ Tarde 14h às 17h

Oficina de Ritmos Tradicionais do Tocantins

Manhã 8h às 11h/ Tarde 14h às 17h

Local: Centro Comunitário

Feira Recanto das Artes às 18h

Noite Gospel

Shows:

Sara Cristina às 19h

Geylusia Coimbra - às 20h

Tálita Lira - às 21h

Moyses de Carvalho às 22h

Local: Avenida Colegial

Dia 08

Oficina de arte e percussão – 8h às 11h

Oficina de Ritmos Tradicionais do Tocantins – 8h às 11h

Viola de Buriti -14h às 17h

Local: Centro Comunitário

Feira Recanto das Artes

Apresentação dos Projetos do CRAS de Rio Sono

Dança do Idosos às 19h

Dança Ritmo Regional - Serviço de Convivência às 20h

Show com Braguinha Barroso às 21h

Show com Keythe Araújo às 22h30

Local: Avenida Colegial

Dia 09

Feira Recanto das Artes

Feira do Agricultor - 7h às 11h

Show Mauricio e Arnon às 8h

Homenagem Amigos do Mábio Lopes às 17h

Show Dorivãn Borges às 20h

Show WN Clube às 21h30

Festival de Novos Talentos às 22h30

Show com a Banda Companhia Djavú às 23h30

Local: Avenida Colegial