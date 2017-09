Os estudantes tocantinenses que foram classificados para a 2ª fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) já podem consultar os locais de provas no portal www.obmep.org.br ou na direção da escola. A prova da 2ª fase será realizada no próximo dia 16, às 14h30, horário de Brasília.

De acordo com o professor Paulo Cleber Mendonça Teixeira, coordenador regional da região TO03 - Palmas, neste ano, participaram 187.087 alunos do Tocantins na 1ª fase da Obmep, desse total foram classificados 5% para a 2ª fase, o que corresponde a um total de 4.100 estudantes. As provas serão aplicadas no Estado em 187 Centros de Aplicação.

“Orientamos os alunos que observem os locais de provas com antecedência. A prova será composta por questões que englobam o pensamento e a lógica. É importante que todos os alunos façam a prova e, para isso, formamos Centro de Aplicação na zona rural para facilitar a vida dos alunos”, explicou.

A segunda prova da Olimpíada será composta por seis questões, valendo 20 pontos cada, totalizando 120 pontos. A lista com o resultado dos alunos premiados será divulgada no dia 22 de novembro.

Premiação

Neste ano, serão concedidas 500 medalhas de ouro, 1.500 de prata e 4.500 de bronze e 46 mil estudantes receberão certificados de Menção Honrosa. Também haverá premiação para os professores e escolas participantes.