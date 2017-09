Mais 42 famílias araguainenses realizaram nesta segunda-feira, 4, o sonho da casa própria. As chaves das casas do módulo 4 do Residencial Parque do Lago foram entregues aos proprietários. O residencial, que contará com um total de 881 casas, das quais 164 já foram entregues, é o maior do país a atender beneficiários da faixa 2 do Programa Minha Casa Minha Vida com lotes totalmente gratuitos, doados pela Prefeitura de Araguaína.

“Este empreendimento foi o primeiro e é o maior do Brasil dessa natureza. Para nós tem sido uma satisfação, por todas as lutas, permuta de área com o Governo do Estado, trocamos essa área que era do Estado com a área destinada ao Hospital Geral, para que pudéssemos doar os lotes, o que facilitou e barateou a casa”, destacou o prefeito Ronaldo Dimas.

Durante a solenidade de entrega das casas, Ronaldo Dimas lembrou aos futuros moradores sobre a importância de manter a acessibilidade nas calçadas. “A calçada é pública, temos que garantir e respeitar que todos possam andar. No Centro, da Avenida Cônego João Lima à Rua Dom Bosco, estamos investindo cerca de R$ 2 milhões em acessibilidade. Todos estão percebendo que a melhoria é grande”, explicou o prefeito.

Estiveram presentes na cerimônia o vice-prefeito, Fraudneis Fiomare, o deputado estadual Elenil da Penha, o presidente da Câmara de Vereadores, Marcus Marcelo Barros, vereadores, secretários municipais, o gerente geral da Caixa Econômica Federal em Araguaína, Clidenor Lopes, e representantes da Construtora M21.

Parcelas mais acessíveis

A Maria Amélia Freitas e o Leandro Silveira chegaram cedo, ansiosos para receber as chaves da casa. Eles têm 10 anos de casados, vivendo na casa dos pais de Leandro. “É bom viver na casa da família, mas não é a casa da gente, agora vamos realizar um sonho. Sem a doação dos lotes, a parcela ficaria mais cara e não se encaixaria no nosso orçamento”, afirmaram.

“Sem essa parceria, provavelmente muitos não conseguiriam comprar a casa, devido ao valor das parcelas que seriam bem mais altos”, ressaltou o engenheiro responsável pelo empreendimento, Rafael São José de Faria, que fez questão de destacar a infraestrutura e os equipamentos públicos instalados no local.

O gerente geral da Caixa em Araguaína, Clidenor Lopes, parabenizou o prefeito e a Construtora M21 pela agilidade na entrega dos imóveis. “No Brasil inteiro se vê empreendimentos serem entregues atrasados, mas aqui está sendo antecipada a entrega”, comentou.

Infraestrutura

O residencial possui infraestrutura completa com sistema de drenagem, sendo mais de 600 metros de rede, saneamento, iluminação pública e calçadas com acessibilidade. Além da infraestrutura, o complexo conta ainda com equipamentos públicos como escola, creche, Unidade Básica de Saúde e Centro de Referência em Assistência Social (CRAS).

Os interessados em adquirir o imóvel só precisam ir até o stand de vendas e financiar a construção. Os beneficiários possuem renda mensal de até R$ 2.350 (Faixa 1,5) e até R$ 6.500 (Faixa 2). Mais informações sobre o residencial podem ser obtidas pelo site www.casasparquedolago.com.br.

Habitação

Araguaína, a Capital Econômica do Tocantins, possui o segundo maior programa habitacional da Região Norte do Brasil e o maior do Estado, sendo considerada a Capital da Habitação do Estado. No total, são 6.610 casas entregues ou em construção e outras 1.300 a serem construídas, beneficiando diretamente mais de 30 mil pessoas.