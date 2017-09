Com o propósito de apresentar soluções de tecnologias adotadas na Europa, África e diversos países mundo afora, voltadas para a organização de ambientes rurais e urbanos, representantes da empresa portuguesa Municípia S.A. estiveram, na tarde desta terça-feira, 5, na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura (Seden), em Palmas. Na oportunidade, foram recebidos pelo superintende de Desenvolvimento Econômico, Vilmar Carneiro, e equipe técnica.

Trata-se de uma empresa pública de gestão autônoma, cuja conformação jurídica se assemelha a uma agência pública no Brasil, que tem como acionistas exclusivamente municípios portugueses. Suas operações estão voltadas à produção de dados geoambietais, econômicos e demográficos produzidos com tecnologias de ponta fotogramétricas aérea e terrestre, com tratamento de dados estatísticos, construção de cenários e projeções de resultados e, ainda com caracterização técnica de infraestruturas, detecção remota, desenvolvimento de soluções WebSIG e SIG, estudo e mapeamento de riscos, consultoria, entre outros serviços.

Em sua apresentação, o diretor geral da Municípia, Antônio Fernandes, expôs as principais soluções de que a empresa dispõe para áreas como planejamento na administração pública, na gestão ambiental, na infraestrutura, na agricultura e nos processos produtivos mais refinados tecnologicamente.

Além do superintendente, os empresários foram recebidos pelos diretores Paulo Mendonça, de Desenvolvimento Estratégico e Atração de Investimentos; e Eremilson Leite, de Desenvolvimento Econômico; e pelos gerentes Alan Rickson e Tarcíco Cruz.