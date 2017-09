A Polícia Militar participou, na noite dessa segunda-feira, 4, de uma reunião com moradores das Quadras 605 e 607 Sul, que ocorreu no clube da Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça, em Palmas. O evento reuniu cerca de 20 moradores.

Na ocasião foram levantadas questões relacionadas a falta de pavimentação em algumas áreas, tratamento da rede de esgoto e principalmente sobre segurança pública. Sendo assim, foram esclarecidas ações que compete a PM, bem como os moradores compreenderam melhor o trabalho comunitário desenvolvido pela Rede de Segurança Comunitária Protegida (RCP) e o PRO (Policiamento Residencial Orientado).

Ambos as ações realizadas pela PM têm caráter preventivo no combate a criminalidade cujas estratégias são realizadas em parceria com os moradores da capital, conforme a demanda de cada quadra.

Ao final da reunião, os moradores se mostraram satisfeitos com as ações desempenhadas pela PM e assim a corporação tem estreitado a relação com a comunidade, a fim de solucionar e minimizar os problemas de segurança pública.