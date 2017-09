O Núcleo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) da Universidade de Brasília (UnB) está com inscrições abertas para cursos de pós-graduação voltados a profissionais da educação, em exercício. O curso de especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar oferece 400 vagas distribuídas em oito polos da UAB no Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Acre.

Os interessados em se inscrever na especialização lato sensu devem acessar a página do Centro de Educação a Distância da UnB, preencher a ficha de inscrição online e seguir os passos para a efetivação da inscrição. Na página também está disponível o edital da pós-graduação e todas as informações necessárias.

Para o Tocantins, estão disponíveis 100 vagas para a especialização da UnB na modalidade Educação à Distância. Destas, 50 estão disponíveis no polo da Universidade Aberta do Brasil de Palmas e as demais no polo da UAB de Porto Nacional. Do total de vagas disponíveis pela universidade, 50% são destinadas exclusivamente a profissionais da educação, em exercício.

De acordo com o edital, os interessados em cursar a especialização devem cumprir pré-requisitos como possuir graduação e/ou licenciatura em Pedagogia, Psicologia, Fonoaudiologia e/ou áreas das Ciências Humanas, de Saúde ou Sociais.

“50% das vagas serão priorizadas para profissionais da educação, em exercício na rede pública de ensino, nas instâncias municipal, estadual e federal. (...) Em caso de os candidatos inscritos selecionados não atingirem este percentual, estas vagas poderão ser remanejadas para outros candidatos”, diz a publicação.

Cronograma

Conforme o edital do processo seletivo, as inscrições seguem até o dia 22 de setembro. O resultado provisório das inscrições aceitas será divulgado, no site da UnB, no dia 19. Os dias 20 e 21 de setembro são destinados à impetração de recursos dos candidatos e o resultado final da seleção será divulgado no dia 22.