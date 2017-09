A vice-governadora Claudia Lelis prestigiou, na manhã desta terça-feira, 5, mais uma edição da Caravana da Juventude, realizada na Escola Estadual Manoel Silvério Dourado, no município de Santa Tereza. O município da região central é o 26º a ser visitado pela Caravana.

"O Governo do Tocantins acredita no potencial e no protagonismo da nossa juventude. É por isso que estamos aqui, para mostrar que somos parceiros de vocês rumo a um futuro melhor", afirmou Claudia, durante a abertura da caravana.

Rodas de Conversa e debates sobre sexualidade e prevenção às drogas fazem parte da programação da Caravana. O projeto busca estabelecer um canal de diálogo entre a juventude e o poder público estadual.

A programação conta também com a apresentação dos projetos TO no Enem, de auxílio educacional aos vestibulandos, e ID Jovem, que garante a meia entrada em programações culturais e gratuidade em viagens interestaduais.

Presente no evento, o prefeito de Santa Tereza, José Raimundo, destacou o trabalho da vice-governadora em prol do município e da juventude. “Diversas vezes estive no gabinete da Claudia, pedindo auxílio ao Governo do Tocantins para a nossa cidade e sempre fui bem recebido. Prefeitura e Governo são parceiros no desenvolvimento de Santa Tereza", afirmou o gestor.

Além da vice-governadora e do prefeito, estiveram presentes nesta edição da caravana, o superintendente de Juventude da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esporte (Seduc), Ricardo Ribeirinha; o conselheiro Nacional de Juventude, Gustavo Gama; e a diretora regional de ensino de Palmas, Mara Baier.

Na quarta-feira, 6, a Caravana estará em Barrolândia, tendo também a presença da vice-governadora na abertura oficial.