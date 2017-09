A TO-455, rodovia estadual que liga o distrito de Luzimangues à sede do município de Porto Nacional, recebe no feriado de 7 de Setembro a segunda e última etapa da VI Copa Palmas de Ciclismo. Com largada às 7h30, próximo ao trevo da Ferrovia Norte-Sul, a etapa definirá os campeões da prova, disputada nas categorias “Feminino”, “Open”, “Master” e “Elite”.

De acordo com o organizador da prova, Vinícius Silva, nesta etapa, os atletas irão largar próximo ao trevo que dá acesso à Ferrovia Norte-Sul, percorrerão cerca de 40 km até a rotatória que dá acesso à plataforma multimodal e então retornam ao local de chegada.

A organização irá premiar até o quinto colocado de cada categoria, com prêmio dinheiro, para os três primeiros atletas das categorias Elite e Open. Nas demais categorias, a premiação será em forma de brindes.

Líderes

Na Elite, os líderes são Evandro Amaral (1º), Júnio César (2º), Leandro Salim (3º), Vander Praxedes (4º) e Glauber Nunes (5º).

O top cinco da classificação da categoria Open é formado pelos atletas Willian Júnior (1º) Carlos Eduardo (2º), Weniskley Dias (Coelho) em 3º, Natanael Ferreira (Rabiscado) em 4º e Luzailton Pereira (5º).

No feminino, Yana Camargo lidera, seguinda por Raquel Lopes (2º), Giovana Maria (3º), Isadora Gratão (4º) e Marisa Alves (5º).

Lidera a Master, Jamil Pereira, seguido por Lailton Costa (Zorro) em 2º, Euvaldo Carvalho (Tio) em 3º, Álvaro Manzano (4º) e Abraham Zuniga (Professor) em 5º.

A VI Copa Palmas conta com patrocínio e apoio da Fudesportes Palmas, Mídia 3 Comunicação, Fórum Bike, SVBike Shop, CS Couto Sports, Casa das Fechaduras e BR Eletron.