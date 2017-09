Uma comissão acaba de ser criada para discutir a formação do Conselho Estadual de Políticas Públicas para os Povos Indígenas do Tocantins (CONPIT), com a finalidade de elaborar, acompanhar e implementar políticas púbicas voltadas a esse segmento. Mais uma reunião nesse sentido aconteceu na tarde de terça-feira, dia 05, no auditório da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), promovida pela Diretoria de Direitos Humanos da Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju), por meio da Gerência de Promoção dos Povos Indígenas.

Fazem parte da comissão a diretora dos Direitos Humanos, Suami Freitas, o gerente de Promoção dos Povos Indígenas, Carlinhos Javaé, o presidente da Articulação dos Povos Indígenas, Srewe Xerente, e a chefe da Divisão Técnica da Coordenação Regional da Funai, Antonia Javaé. Carlinhos Javaé destacou a importância da criação do conselho que vai abranger quase todas as secretarias de estado, os representantes dos sete povos indígenas e as entidades competentes, como a Fundação Nacional do Índio (Funai) e da Secretaria Especial da Saúde Indígena (Sesai).