O congresso de mulheres “A Pérola” será realizado entre os dias 20 a 22 de setembro, em Guaraí/TO, com a presença da pastora Ludmila Ferber nos dias 20 e 21 de setembro. No dia 22 de setembro a apóstola Ilda Maria, pastora presidente da Igreja estará à frente dos trabalhos. O evento é organizado pela Embaixada Apostólica Filadélfia através da Rede de Mulheres Déboras.

“A Rede Déboras é um projeto que Deus nos deu em 2015, com o objetivo de alcançarmos mulheres de todas as idades, nosso tema é Mulheres de Joelhos, família de pé. Este é o nosso alvo, construirmos família dentro do plano original de Deus, estabelecendo a mulher na edificação do seu lar como auxiliadora do seu marido”, afirma a apóstola Ilda Maria.

O congresso será realizado para mulheres de todas as idades. A expectativa de público é de 400 participantes por dia, segundo os organizadores.

Segundo a coordenadora do evento e líder da Rede Déboras, Mônica Rocha, o evento não será restrito às mulheres, porém é direcionado ao público feminino. “O evento é direcionado para mulheres, mas teremos alguns homens trabalhando no evento”, disse.

Ainda segundo a organização, o evento será aberto para todas as mulheres da cidade e região, inclusive de outras igrejas, devendo se atentar ao limite de vagas do local, para garantir a participação, já que as mesmas são limitadas. A pulseira de acesso pode ser adquirida nos pontos de vendas, a um valor simbólico de R$ 10,00, para os três dias de congresso.

Ludmila Ferber

Ludmila Múrias Ferber nasceu na cidade do Rio de Janeiro, onde iniciou seu ministério ainda muito jovem.

Ela participou de vários CD’s da Comunidade e da Vila da Penha: “Está chegando o dia”, “Banda Radical”, ” Praise for the Nations “, além de ” Digno” – Comunidade Evangélica do DF – e da série “Adoração” com o Ministério Koynonia de Louvor, a partir do quinto volume.

Em 1996, gravou seu primeiro CD solo – “Marcas”. Em 1998, a Pastora gravou o CD “O Verdadeiro Amor”, e em 1999 “Deus é bom Demais”, ambos pela MK Publicitá.

Programação

Horários de ministrações

Dia 20 – quarta-feira, a partir das 19h30.

Dia 21 – quinta-feira, a partir das 19h30.

Dia 22 - sexta-feira, a partir das 19h30.