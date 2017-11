Bombeiros do Tocantins e de todo País participam do XVII Seminário Nacional de Bombeiros, (Senabom) que acontece no Centro de Convenções, em João Pessoa (PB). O evento que segue até esta sexta-feira, (10) reune cerca de quatro mil pessoas e é o maior da área na América Latina no seguimento de bombeiros.

Dentro da programação do Senabom os militares participam de palestras, mesas redondas, provas técnicas, apresentações de trabalhos científicos. Os militares puderam ainda, dentro do evento, participar da Feira Internacional de Prevenção de Incêndios e Emergências, (FIPIE) que faz parte da programação do Senabom e conta com exposição de equipamentos utilizados na prevenção e combate a incêndios.

Conselho Nacional de Comandantes Gerais

Durante o evento também aconteceu à reunião do Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros do Brasil (CNCG). O comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, coronel Dodsley Yuri Tenório Vargas, participou das discussões sobre a reestruturação e o orçamento da Secretaria Nacional de Segurança Pública, (SENASP) e sobre a construção do Plano Nacional de Segurança Pública.

O Conselho tem como objetivo fortalecer e articular sistemas de Segurança Pública, Defesa Social e Defesa Civil em todo território nacional.