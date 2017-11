A Secretaria de Estado da Saúde informou neste sábado, 11, que está em condições de realizar cateterismos e angioplastias de emergência na Hemodinâmica do Hospital Geral de Palmas (HGP/TO). Segundo a Sesau, os atendimentos serão feitos pelo médico Marcello Senna - cardiologista membro titular da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista (SBHCI) e da Latino Americana de Cardiologia Intervencionista (SOLACI), além de staff do Instituto Nacional de Cardiologia do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro.

Marcello Senna realizará atendimentos de urgência e emergência após avaliação clínica junto às equipes do HGP. Equipe da pasta e Marcello Senna realizaram hoje, segundo a Sesau, vistoria no HGP para assegurar que o aparelho de hemodinâmica, matérias-primas e os equipamentos encontram- se em perfeito funcionamento para oferecer aos usuários do SUS toda a segurança possível. "A Sesau informa ainda que continua empenhada em busca destes profissionais em todo o país para ofertar o atendimento digno e humanizado aos usuários dos SUS".

O Ministério Público Federal (MPF) expediu recomendação na última quinta-feira, 9, para a regularização imediata dos serviços de hemodinâmica do HGP. Isso porque os médicos Ibsen Suetônio Trindade e Andrés Gustavo Sánchez Esteva, que continuam presos na Operação Marcapasso, são os únicos profissionais escalados para realizar os serviços de hemodinâmica e cardiologia intervencionista do HGP, neste mês de novembro, segundo o MPF.