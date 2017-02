O objetivo do evento é apresentar orientações aos gestores sobre as principais áreas da administração municipal e as obrigações constitucionais dos prefeitos assumidas a partir da posse...

Meio Ambiente BNDES realiza visita técnica para fortalecer o CAR no Tocantins Durante o encontro as questões tratadas foram o acompanhamento das ações vinculadas ao CAR e orientações gerais da instituição financeira ...

Cultura Núcleo de Pesquisa em Performance Arte do Sesc abre inscrições Ação da Coordenação de Cultura do Sesc Tocantins, por meio da Promotoria de Artes Plásticas, os encontros de formação do NPPA acontecerão uma vez por semana ...

Economia Projeto de Geração de Renda promove desenvolvimento humano e transformação social Os alunos começam exercitando as mãos e ao final percebem que o interior foi aperfeiçoado com novas ideias, autoconfiança, expectativa de futuro...

Estado Quadro de saúde da reitora Isabel Auler segue com evolução positiva; vice-reitor Luís Bovolato assume UFT Com o encerramento do período de férias de Isabel, o vice-reitor, Luís Eduardo Bovolato, assume o exercício da reitoria da UFT, conforme prerrogativa do cargo...

Estado Lançada pedra fundamental da Cidade do Judiciário O presidente Ronaldo Eurípedes afirmou na ocasião que a Cidade do Judiciário representa um marco histórico na vida do Judiciário do Tocantins...

Estado Governo e TJ inauguram Primeira Central de Alternativas Penais do Tocantins O evento aconteceu no Fórum de Palmas, onde está instalada a Central, e reuniu representantes de diversos órgãos que trabalham com a política penitenciária e de alternativas penais...

Polí­cia Homem é preso pela PM em Gurupi por comércio ilegal de armas e munições Todo o material apreendido e o acusado foram apresentados na Central de Flagrantes da Polícia Civil para as devidas investigações...

Polí­tica Kátia Abreu vê interferência do Palácio na eleição da ATM; Jairo Mariano rebate Jairo Mariano classificou o posicionamento da senadora como “prematuro”, visto que a nova diretoria da entidade “ainda nem tomou posse”

Estado Rondonistas apresentam inovações sustentáveis em municípios do Tocantins Em Pindorama do Tocantins os rondonistas apresentaram duas soluções sustentáveis para os moradores do assentamento Pindorama I ...

Saúde Municípios do interior reforçam mobilizações na luta contra o Aedes O certame que contemplou 146 vagas foi homologado no mês de junho e o prefeito anterior, Leôncio Lino, chamou apenas 21...

Economia Com atividade industrial em queda, Fieto aponta carga tributária como obstáculo ao crescimento De acordo com a Federação, a elevada carga tributária e o alto custo da energia são os principais obstáculos ao crescimento do setor industrial no Tocantins