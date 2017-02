Na manhã desta sexta-feira, 3, por volta das 10h40, com 4.100 kg, nasceu de parto cesário no Hospital Municipal Antonio Pires o pequeno Carlos Lopes ...

O Campeonato Estadual Feminino de Futebol de Salão do Tocantins, na categoria adulto, terá início no dia 11 de fevereiro ...

Marisa pagou com a vida o terremoto moral que abalou nossa política do lulopetismo; e que não se resume a ele ...

Para Josi, relatar o PL 5274/16 será uma oportunidade de debater melhor o projeto com a comunidade acadêmica e demais envolvidos no processo...

O anúncio oficial aconteceu na manhã desta quinta-feira, 02, no auditório do Hotel Girassol Palace...

Estado

O primeiro encontro do ano terá como pauta principal a criação do Mercado Comum do Brasil Central, que funcionará nos moldes da Zona do Euro...