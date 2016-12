Polí­tica Joaquim Maia apresenta novo modelo de gestão para Porto Nacional e anuncia secretários O novo modelo de gestão proposto por Joaquim Maia para Porto Nacional passou por um enxugamento da máquina pública, reduzindo de 17 secretarias, para apenas 12 ...

Estado Marcelo Miranda diz que medidas de contenção de despesas continuarão e destaca boas perspectivas para 2017 Referente à Lei Orçamentária para 2017, Marcelo Miranda destacou que o governo vai trabalhar com um orçamento enxuto...

Campo Campanha de vacinação antiaftosa alcança 99,25% do rebanho tocantinense Dos 139 municípios, 23 alcançaram 100% do rebanho vacinado. Entre as cidades que aglomeram o maior número de animais estão: Araguaçu com 363.215, Araguaína com 232.544...

Polí­cia Corpo de Bombeiros faz contenção de material inflamável em acidente na TO-030 Com o capotamento houve derramamento de óleo, os bombeiros fizeram o trabalho de limpeza e contenção do material que poderia causar combustão...

Polí­tica Porto Nacional apresenta novos secretários; representante da juventude é vice-presidente do Pros a lista oficial do secretariado para acompanhar a gestão do prefeito eleito Joaquim Maia (PV), está o secretário da juventude, Murilo Ferreira, com apenas 21 anos de idade...

Saúde Hospital Regional de Miracema fecha ano com mais de 30 mil atendimentos Um saldo avaliado como positivo pela direção da unidade, que destaca o engajamento de cada servidor no atendimento humanizado...

Polí­tica Por descumprimento de decisão, Justiça determina bloqueio nas contas da gestora, secretário e da Prefeitura de Miracema Diante do descumprimento da ordem anterior, o juiz entendeu que os gestores atraíram para si a responsabilidade pessoal sobre a situação ...