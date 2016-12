Uma operação da Polícia Civil do Tocantins, realizada na manhã desta quinta-feira, 22, resultou no cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão nos municípios de Arapoema, Pau D’Arco e Bandeirantes do Tocantins. A ação aconteceu simultaneamente nas três cidades, envolvendo mais de 40 policiais civis e militares.

Segundo o delegado de Arapoema, Ronie Augusto, o resultado foi altamente positivo. “Foram apreendidas diversas armas de fogo, munições, luneta, drogas, dinheiro, objetos de origem aparentemente ilícita, galos utilizados em rinhas. Além disso, realizamos autos de flagrante dos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e crime ambiental”, afirma.

Para esta operação, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) enviou parte do efetivo de Palmas. As ações foram comandadas pelos delegados Ronie Augusto Rodrigues Esteves, da Delegacia de Polícia de Arapoema e Marco Aurélio Barbosa Lima, da Delegacia de Polícia de Pedro Afonso.

O reforço contou com as equipes do Grupo de Operações Táticas Especiais (GOTE), Delegacia Especializada em Investigações Criminais (DEIC), Delegacia Especializada em Investigações Criminais (DEIC), Delegacia de Meio Ambiente (DEMA) e da Polícia Militar.