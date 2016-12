Os próximos secretários do município de Porto Nacional foram apresentados a comunidade nesta quinta-feira, 22. Dentre os nomes selecionados na lista oficial do secretariado para acompanhar a gestão do prefeito eleito Joaquim Maia (PV), está o secretário da juventude, Murilo Ferreira, com apenas 21 anos de idade.

O representante jovem e portuense possui alto engajamento no âmbito político. Vice-presidente metropolitano do Partido da Ordem Social (PROS), Murilo é atuante em movimentos sociais e grêmio estudantil, além de ser estudante e entender as demandas que vai enfrentar. “Fico feliz em poder contribuir com a minha cidade, buscando solucionar problemas que como estudante, entendo muito bem”, afirma.

A articulação para chegar ao nome se deu pelos presidentes metropolitanos do Pros de Palmas, professor Júnior Geo e de Porto Nacional, Doutor Gilberto Tomaz, que consideram a melhor opção para o cargo. “A juventude portuense não poderia ser melhor representada. Joaquim Maia e Murilo Ferreira são nomes que realmente se importam em fazer a diferença”, afirma Júnior Geo.

Confira a lista oficial do secretariado de Joaquim Maia:

>Secretário de Administração- José Antonio Macedo

>Secretaria de Saúde- Ana Crystina

>Secretaria de Educação- Deuzina

>Secretário de Esportes- Salmon Pulgas

>Secretaria da Fazenda- Iomar da ITPAC

>Secretaria de Infraestrutura- Cleovane

>Secretaria de Juventude- Murilo Ferreira

>Secretário de Produção e do Desenvolvimento Economico- Olinto Mascarenhas

>Secretaria de Planejamento, Habitação e Meio Ambiente- Cleonice

>SETAS- Veronica

>Secretaria de Cultura e Turismo- Arnaldo Bahia

>Secretário de Governo- Fernando Manduca