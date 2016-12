Após 90 dias de reforma, a fonte luminosa da Praça dos Girassóis foi entregue, à população, no final da tarde dessa quinta-feira, 22. A fonte faz parte do conjunto de monumentos da Praça dos Girassóis e foi restaurada com recursos próprios destinados à manutenção da praça. Segundo Janio Potengi, superintendente de Administração e Finanças da Secretaria Geral de Governo, o trabalho foi realizado com otimização de recursos. “A nossa equipe de manutenção da Praça fez todos os reparos necessários. Investimos menos de R$ 50 mil em equipamentos, cerca de 10% do que empresas terceirizadas cobraram para realizar a obra”, enfatizou.

Na ocasião, também foi entregue a reforma do Relógio de Sol, com nova pintura. “A nossa equipe realiza um trabalho preventivo, corretivo e contínuo nos 13 monumentos da praça. Hoje, entregamos à comunidade, além da fonte luminosa, o Relógio de Sol”, relatou o superintendente. “Também pedimos que a comunidade ajude na manutenção da Praça, evitando a depredação do patrimônio e denunciando, à Polícia Militar, a ação de vândalos”, finalizou Janio Potengi.

Para o vendedor ambulante Santana Bonfim Rodrigues Gomes, a fonte trará benefícios para todos os comerciantes que trabalham na praça. “O movimento aqui vai melhorar, pois quanto mais atrações tiverem, mais pessoas virão com suas famílias”, comemorou. A administradora Rose de Oliveira também avalia como positiva a ação do Governo. “Eu moro em Palmas há 23 anos e fico muito feliz quando vejo que nossos monumentos estão sendo cuidados, a exemplo da fonte e do parquinho. Trazer minha família aqui será muito mais agradável agora”, afirmou.

Formada por um conjunto de três piscinas, 16 bombas e 64 lâmpadas de LED, a fonte luminosa estava desativada há quatro anos. Após a reinauguração, a fonte estará ligada todos os dias, das 18 às 23 horas.