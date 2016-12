Um indivíduo foi detido nesta segunda-feira, 26, por denúncia falsa em Couto Magalhães/TO. A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal realizaram a detenção do homem que estava em um caminhão baú, que conforme a denúncia transportava grande quantidade de maconha.

A Polícia Militar foi acionada via 190 para averiguar uma denúncia de um caminhão baú, que seguia de Couto Magalhães para o Estado de Minas Gerais, e transportava 11 toneladas de maconha. Juntamente com policiais rodoviários federais, os militares interceptaram o caminhão em Guaraí/TO. Na vistoria a denúncia não foi confirmada.

Entretanto, um dos ocupantes do veículo foi apresentado na Delegacia de Polícia em Guaraí, pois os policiais monitoraram a procedência da ligação e foi verificado que o número se tratava do celular do passageiro do caminhão, configurando assim, um trote.

A Polícia Militar orienta a sociedade que trotes ao 190 afetam negativamente o serviço prestado, pois pode atrasar o atendimento de alguma emergência ou necessidade real de atendimento ou por a linha estar ocupada ou pelo deslocamento do efetivo policial para uma ocorrência falsa, deixando de atender uma real ocorrência.

Além disso, o autor do trote pode ser responsabilizado criminalmente por contravenção penal de perturbação da tranquilidade alheia ou mesmo responder penalmente por falsa comunicação de crime ou denunciação caluniosa.