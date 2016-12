Após um mês de mobilização entre colaboradores e comunidade, o Hospital Dom Orione arrecadou 2,5 toneladas de alimentos. Com esse montante, foram organizadas e distribuídas 230 cestas básicas para famílias carentes de Araguaína/TO. Parte dos alimentos também foi entregue para as instituições de caridade Casa Tranoi, Cantinho do Vovô e Casa do Idoso.

Para o diretor presidente do Hospital Dom Orione, padre Jarbas Assunção Serpa, é uma grande alegria ver a adesão dos colaboradores e da comunidade na campanha. “Quando as pessoas se unem para ajudar a quem precisa, a quem está passando por alguma dificuldade, conseguimos grandes feitos”, afirmou.

A campanha, denominada “Fração do Pão” é a primeira ação do Projeto: Fazer o Bem Sempre, que consiste em um conjunto de ações de caridade e promoção humana a serem desenvolvidas de forma contínua. Outra ação realizada neste mês de dezembro foi a campanha “Sangue Orionita”, voltada para o incentivo e conscientização da doação voluntária de sangue.

“Por sermos uma instituição filantrópica, devemos sempre buscar ações para promover e difundir e caridade, por meio dos princípios Orionitas. Com o projeto ‘Fazer o Bem Sempre’ podemos lançar constantemente novas campanhas, e, ao mesmo tempo, dar ênfase às ações caritativas que já desenvolvemos, como a nossa Fábrica de Fraldas, por exemplo”, explicou o diretor presidente.

Filantropia

Em 2016, o Hospital Dom Orione completou 40 anos de serviços prestados. Atendendo de forma privada e também filantrópica, por meio de credenciamento com o Sistema Único de Saúde (SUS), a instituição, situada em Araguaína/TO, se consolidou como o maior complexo hospitalar do Tocantins e a principal maternidade da região Norte do Estado. São quatro décadas de promoção da saúde, cuidando dos pacientes de maneira humanizada e eficiente.