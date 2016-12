A Ordem dos Advogados do Brasil no Tocantins (OAB/TO) e a subseção de Colinas da OAB, encaminharam nota à imprensa, lamentando o falecimento do advogado Marcos de Sena Guimarães, 50 anos, ocorrido em acidente automobilístico em rodovia próxima a Salinópolis (Salinas-PA), nesta terça-feira, 27 de dezembro.

Confira nota na íntegra

Com pesar e consternação, a OAB-TO (Ordem dos Advogados do Brasil no Tocantins) e a subseção de Colinas da OAB informam e lamentam o falecimento do advogado Marcos de Sena Guimarães, 50 anos, ocorrido em trágico acidente automobilístico em rodovia próxima a Salinópolis (Salinas-PA), nesta terça-feira, 27 de dezembro.

Pessoa autêntica e sincera, Marcus Guimarães era muito querido pelos colegas, em especial por causa do seu companheirismo. Formado na Fiesc (Faculdade Integrada de Ensino Superior de Colinas), Marcus Guimarães era advogado desde abril de 2012 e atuava nas áreas Criminal, Civil e Direito Agrário.

Tanto a OAB-TO, quanto a subseção de Colinas, prestam condolências aos familiares e amigos neste momento de irreparável perda.

O velório será em Colinas, na sede da igreja Assembleia de Deus Madureira, com previsão para se iniciar a partir das 5 horas desta quarta-feira, 28 de dezembro.