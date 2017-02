De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, bandidos armados assaltaram na madrugada desta sexta-feira, 3 de fevereiro, agência do Banco do Brasil na cidade de Guaraí/TO. Segundo a PM, os policiais militares que se encontravam na sede do Quartel do 7º Batalhão, foram surpreendidos por vários disparos de arma de fogo, onde houve danos na estrutura do Batalhão, e em seguida os autores se dirigiram para a agência.

Na agência, os bandidos usaram explosivos. Um homem foi abordado pelos assaltantes próximo da agência bancária, onde seu veículo foi usado para bloquear o trânsito. A PM de Guaraí pediu apoio da Polícia Civil e de outras unidades da PM, mas não foi possível fazer aproximação enquanto a unidade era atacada pelos indivíduos. Clientes foram usados como escudo humano.

Segundo a PM, durante a fuga, os bandidos usaram uma Caminhonete L200 Triton, cor prata, levando aproximadamente cinco reféns que foram liberados às margens da Rodovia TO 431. Os assaltantes evadiram.

Os funcionários da agência não souberam informar o valor roubado. A Perícia Técnica foi acionada, onde foram encontradas duas alavancas de ferro usadas pelos autores.

Durante diligência na Rodovia TO 431, foi localizada a caminhonete L200 Triton carbonizada sobre uma ponte e as equipes ainda continuam em diligências