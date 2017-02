Começou na última sexta-feira, 3, e segue nos dias 6 e 7 (segunda e terça-feira) o prazo para os aprovados na primeira chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2017/1 efetuarem suas matrículas. A lista dos candidatos classificados para as 3.350 vagas ofertadas pela Universidade Federal do Tocantins (UFT) para ingresso no primeiro e no segundo semestre letivo deste ano pode ser conferida aqui.

Amanda Rocha Cardoso foi, na manhã desta sexta-feira, a primeira a fazer o procedimento da matrícula em Medicina, nas vagas de cotistas pelo Sisu. Ela conta que embora esteja em lista de espera de outra instituição, veio logo fazer a matrícula para garantir a vaga. Marcelo Alves Cardoso, de Araguaína, foi o primeiro da fila na ampla concorrência e fez matrícula para o curso de Jornalismo.

A Pró-reitoria de Graduação (Prograd) também disponibilizou os modelos de documentos a serem apresentados. Outras informações sobre os procedimentos de matrícula encontram-se na convocatória.

Os estudantes devem realizar suas matrículas no câmpus do curso para o qual foram selecionados. Em todos os câmpus o atendimento ocorre das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30, exceto em Tocantinópolis, onde as matrículas serão realizadas das 8h às 20h.

Logo após, os novos alunos já podem acessar o Sistema de Login Unificado da UFT para criar sua conta de usuário e assim ter acesso ao e-mail institucional da Universidade e a outros serviços online disponibilizados pela Instituição.

Calendário Acadêmico

A Prograd esclarece que somente após a finalização do processo de matrículas da primeira chamada será divulgada a lista com a composição das turmas, definindo quais alunos ingressarão no primeiro semestre, e quais irão aguardar para entrada no segundo semestre letivo de 2017. A previsão é de que esta definição seja publicada no dia 24 de fevereiro.

As datas de início e encerramento dos períodos letivos variam conforme o câmpus e o curso, e podem ser conferidas aqui.

Pré-matrículas

A Prograd destaca ainda que, em função do curto intervalo entre a liberação da lista de aprovados pelo MEC e o início do período de matrículas, excepcionalmente nesta sexta-feira (03) os candidatos estão realizando uma pré-matrícula, a qual será efetivada após o lançamento dos dados no sistema, e com homologação prevista para ser publicada até o dia 10. "Esse prazo é necessário apenas para que possamos processar os dados deste primeiro dia e não representa qualquer prejuízo a esses estudantes. Ninguém precisará voltar para refazer a matrícula", sublinha a diretora de Registro e Controle Acadêmico, Daniella Borges.

Lista de Espera

Os candidatos que não foram selecionados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2017, ou que foram aprovados para o curso que escolheram como segunda opção, têm até o dia 10 de fevereiro para manifestar interesse de participar da lista de espera.

A adesão à lista de espera está restrita à primeira opção de curso do candidato. Quem foi selecionado para a segunda alternativa pode concorrer ao curso prioritário mesmo que efetue matrícula no curso em que já foi aprovado.

Para participar da lista de espera, o candidato deve acessar a página do Sisu na internet e manifestar o interesse no prazo especificado.