A Câmara Municipal de Araguaína retomou os trabalhos legislativos com as sessões ordinárias nesta segunda feira 6 de fevereiro. A primeira Sessão Ordinária de 2017 trouxe na pauta os mais diversos requerimentos e projetos de lei de autoria dos vereadores e do executivo municipal.

O vereador Marcus Marcelo, presidente da Câmara Municipal abriu a sessão e convidou o senhor Regieldo Vieira Pimentel, inscrito na tribuna para falar sobre a regularização fundiária do Setor Imaculada Conceição.

O vereador Geraldo Silva (PMDB) apresentou requerimento ao presidente Marcus Marcelo solicitando a criação de uma comissão composta de vereadores para fazer levantamento e acompanhamento de todas as obras públicas inacabadas do município. De acordo com o vereador Geraldo, o município tem muitas obras em andamento que precisam de um acompanhamento mais de perto da câmara municipal.

Já o vereador Edimar Leandro (PRP) pediu ao chefe do executivo a criação da Corregedoria da Guarda Municipal de Araguaína CGMA e a Ouvidoria da Guarda Municipal de Araguaína, órgão integrante da segurança Pública Municipal, vinculada ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

O vereador Terciliano Gomes (SD) apresentou requerimento pedindo ao presidente da Câmara Municipal que solicite da empresa Odebrecht Ambiental, a composição detalhada da planilha de custo operacional para determinar o valor, a ser cobrado tanto da tarifa de água tratada como da coleta de esgoto. Os vereadores solicitaram ainda ao chefe do Poder Executivo através de requerimentos melhorias para a cidade como recuperação e pavimentação de ruas e avenidas, instalação de lâmpadas, reforma de praça, implantação de academia ao ar livre entre outros. Durante a sessão, o vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão) (PR) informou aos presentes que permanece na liderança do Prefeito Ronaldo Dimas.

As sessões da Câmara de Araguaína podem ser acompanhadas pelo site: www.araguaina.to.leg.br