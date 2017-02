Após ter suas vagas esgotadas em apenas uma semana, a organização da Corrida Femine - IV Corrida Feminina de Rua de Palmas disponibiliza 200 vagas extras a partir desta segunda-feira, 6. As inscrições serão abertas às 15 horas e podem ser feitas pelo site https://www.centraldacorrida.com.br/corridafemine.

A corrida abre o Circuito Virgílio Coelho, considerado o maior circuito de corridas de rua do País. O evento está previsto para acontecer no dia 11 de março, com largada às 19 horas e concentração a partir das 18 horas.

Poderão participar homens e mulheres com idade a partir de 16 anos. O valor das inscrições para ambos os sexos será de R$ 54,00. A corrida deverá reunir 1200 participantes.

A Corrida Feminina de Rua de Palmas foi criada com o objetivo de homenagear a mulher em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. Este ano, uma megaestrutura será montada na Avenida NS 2, nas proximidades da Femine Fitness Esporte.

A Corrida, organizada pela Femine Fitness Esporte, tem o apoio da Prefeitura de Palmas, da Elmo Engenharia, do Sebrae, do Governo do Tocantins, do Sesi, da Fecomércio, do Quartteto, da Inox Gazin, da RR empreendimentos, do deputado Ricardo Ayres, da Agência Click, da Gabriela, do Arquiteto Winis Vilaris e da Sim Telecom. Também são parceiros do evento a Farmacia Artesanal, o Geladim Goumet, o Delícias do Açaí, SPA Moema Barros, o Mids Palmas, o Giorgia, o Celebration, a Fabiana Decoração, o Emporio Carioca e o Emporio Granel.

O percurso este ano é de 7 quilômetros.

Espaço Vip

Uma novidade desta edição é o espaço vip open food, voltado apenas para atletas inscritos. O local oferecerá boa comida, boa música, muita animação e diversão. Também haverá um espaço exclusivo para a imprensa.