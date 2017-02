O deputado estadual Paulo Mourão (PT), destinou R$ 350 mil em emendas ao Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins). Os recursos já liberados foram utilizados na aquisição de dois veículos camionetes e equipamentos de informática para estruturar as sete Unidades Regionais do Estado, como computadores, ultrabooks, estabilizadores e data show.

Os veículos adquiridos serão empregados no atendimento de 129 projetos, desenvolvidos por técnicos do Instituto que prestam assistência técnica em assentamentos da reforma agrária, nos sete Núcleos Regionais do Ruraltins: Gurupi, natividade, Guaraí, Araguaína, Santa Fé, Araguatins e Axixá.

De acordo com Paulo Mourão, o objetivo da emenda é fortalecer as ações do Ruraltins junto à agricultura familiar. “O Ruraltins presta serviços relevantes ao produtor rural, nada mais justo que estimular o seu trabalho de assistência técnica e extensão rural, através de emendas, fortalecendo assim as suas ações junto à agricultura familiar que tem um papel social importante na geração de renda dos pequenos produtores rurais”, ressaltou.

O presidente do Ruraltins, Pedro Dias, disse que os recursos chegaram na hora em que o Instituto mais precisava e que vão contribuir de forma significativa para a realização dos trabalhos. “O deputado Paulo Mourão sabe a importância do trabalho desenvolvido pelo Rurantins e das dificuldades que existem em termos de estrutura”, destacou.

“O que Ruraltins mais precisa no momento é de reforçar sua estrutura para que possamos operar os convênios com condições de prestar uma assistência técnica com qualidade. Esses recursos vêm exatamente em boa hora para suprir essas deficiências de veículos e equipamentos de informática”, reforçou.