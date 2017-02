Com o objetivo de desenvolver projetos e ações de interesse comum, voltados para o treinamento de recursos humanos, desenvolvimento e compartilhamento de tecnologias e informações, foi assinado na manhã desta segunda-feira, 6, Acordo de Cooperação Técnica entre o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE/TO) e a Superintendência da Polícia Federal no Estado do Tocantins.

Assinaram o acordo o presidente do TCE/TO, conselheiro Manoel Pires dos Santos e o superintendente da PF no estado, Arcelino Vieira Damasceno. Como testemunhas, assinaram o conselheiro vice-presidente, Severiano Costandrade e o superintendente substituto, Almir Clementino Soares.

Com a parceria, a Polícia Federal também terá acesso a sistemas da Corte de Contas, como o Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública – SICAP. “A Polícia Federal está assinando Acordos de Cooperação com todos os Tribunais de Contas do país”, explicou o superintendente ao mencionar que os TCs possuem um amplo banco de dados. “Hoje os Tribunais de Contas possuem os maiores bancos de dado do Brasil”, completou o presidente da instituição.