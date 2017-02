O Tribunal de Contas do Estado (TCE) entregará, durante as suas comemorações do 28º aniversário, na sexta-feira, 10 de janeiro, a partir das 15 horas, a honraria “Colar do Mérito Governador Siqueira Campos” ao advogado Renato Jácomo, 88 anos, pelos serviços prestados à advocacia e ao Direito no Tocantins.

Renato Jácomo é advogado em Tocantinópolis há 48 anos e a indicação para receber a homenagem foi feita pelo procurador-geral de Contas do TCE, Zailon Miranda Lavre Rodrigues. O “Colar do Mérito Governador Siqueira Campos” é a maior honraria outorgada pela Corte de Contas e tem o objetivo de agraciar pessoas que tenham contribuído para o desenvolvimento do Estado do Tocantins.

Renato Jácomo disse estar muito emocionado e orgulhoso pelo reconhecimento de sua atividade no antigo Norte de Goiás e hoje Tocantins. “Minha emoção é maior ainda por ter sido indicado pelo Dr. Zailon Miranda, filho do meu grande amigo João de Deus Miranda Rodrigues, que hoje não está mais entre nós. Essa homenagem só serve para demonstrar o que sempre ensinei aos meus filhos e netos, que ética, moral e uma vida dedicada ao amor à profissão nos engradece a alma, e é o que levamos no coração, fazendo a vida valer a pena”, ressaltou o advogado.