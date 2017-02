Nessa terça-feira, 7 de fevereiro, aconteceu a primeira sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Gurupi. Um dos assuntos em pauta foi a limpeza de terrenos baldios, discussão puxada pelo vice-presidente da Casa, Zezinho da Lafiche e o vereador Sargento Jenilson.

O vice-presidente afirmou que em diversos setores o mato está passando dos muros o que causa uma sensação de insegurança aos moradores. O vereador Eduardo Fortes (PSDB) comentou que em janeiro visitou a Secretaria de Infraestrutura e foi informado pelo secretário Gerson Oliveira, que para realizar a limpeza dos terrenos baldios é necessário ser provocado pelo Departamento de Postura. O Sargento Jenilson relembrou que também visitou a pasta e o Ministério Público Estadual, que notificou o executivo para a manutenção da limpeza, e que caso a Prefeitura não atenda a notificação, o MPE vai entrar com uma Ação Civil Pública com obrigação de fazer. Sargento Jenilson ainda afirmou que o executivo não tem uma política de cobrança dessa limpeza e que para isso seria necessário implantar o IPTU progressivo.

O líder do prefeito André Caixeta (PSB) disse que a Prefeitura de Gurupi tem a dificuldade em notificar os proprietários dos lotes e ressaltou que a população não faz a sua parte, pois a manutenção da limpeza de lotes deve ser do dono, mas independente disso a que a Prefeitura está trabalhando, e segundo ele, a prova disso é que ano passado quase não houve casos de dengue devido à limpeza da cidade. “Hoje estive com o secretário Gerson e ele me informou que as máquinas estão trabalhando, e que nesta semana está sendo priorizada a parte central”, afirmou completando que a Secretaria está atendendo conforme as notificações do departamento de Posturas.

Outros assuntos

Ainda na sessão foi lido o requerimento do vereador Eduardo Fortes (PSDB) que será encaminhado ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro Carlesse (PHS), solicitando que destine emenda parlamentar para a reestruturação da sala de informática da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Gurupi. O vereador expôs ser necessário uma sala bem equipada porque esse trabalho promove a inclusão das crianças e adultos atendidos pela instituição. O vereador ainda comentou que a informática ajuda no processo de aprendizagem. Durante a discussão de seu requerimento, o vereador pediu que os demais parlamentares trabalhem para colaborar com a Apae. E durante esse debate, o vereador Wendel Gomides (PDT) relembrou que fez uma parceria com a instituição para que os valores arrecadados com as inscrições do concurso da câmara sejam destinados à Apae.

Nessa terça-feira o vereador Claudio do Trevo (PSB) apresentou requerimento que será encaminhado ao chefe da Agência Estadual de Transporte do Tocantins (Ageto) para realizar a recuperação da rodovia estadual TO 365 que liga Gurupi ao Povoado. O vereador justifica que essa via é o eixo de acesso e transporte de cargas e pessoas, especialmente do transporte escolar. “Com o desgaste das vias, em especial devido às fortes chuvas, o local está de difícil acesso o que dificulta o tráfego do transporte escolar, ocasionando perdas das aulas e atrasos significativos”, pontua. Ao povoado, o vereador também solicita ao 4º Comando da Polícia Militar o restabelecimento do policiamento. Claudio relembrou que antes era mantido um destacamento da PM no Trevo e a falta de policiamento tem influenciado no aumento de criminalidade. Ele comenta que o povoado tem sido rota de fuga em casos de roubos de cargas e motocicletas.