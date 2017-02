Uma resolução partidária apresentada na manhã desta terça-feira, 7, durante sessão da Assembleia Legislativa do Tocantins, pelo deputado estadual Osires Damaso (PSC), provocou reação e ameaça de desligamento da legenda por partes dos outros dois parlamentares integrantes da sigla na Casa de Leis estadual: Jorge Frederico e Júnior Evangelista. Presidente do PSC no Tocantins, Damaso informou à Mesa Diretora que a legenda decidiu, no último dia 2, que irá compor blocos parlamentares com o Partido Solidariedade.

A resolução, assinada por Damaso e pelo vice-presidente do partido, ex-deputado federal Pastor Amarildo Martins, estabelece ainda que todos os filiados deverão cumprir esta determinação. “Simplesmente, no momento nós estamos formando os blocos para poder formar as comissões, e decidimos apresentar esta resolução para poder encaminhar o nosso posicionamento em relação aos blocos”, disse Damaso.

O primeiro a reagir à decisão foi Jorge Frederico, alegando não ter sido procurado para tratar do assunto.“É lamentável a postura do PSC através do seu presidente e do vice. Eu tenho uma liberdade dada pelo povo tocantinense para escolher onde eu vou e se precisar ir pelos meios judiciais nessa Casa, também vou. O PSC poderia sair maior do que está saindo nesse processo todo”, alegou. Para ele, a medida foi arbitrária. “Tenho um respeito gigante pela ideologia do PSC, mas, se preciso for, eu deixo a sigla. Agora, de forma arbitrária, eu não vou discutir com vossa excelência”, disse, se referindo a Damaso.

A formação dos blocos impacta na composição de comissões internas. Osires Damaso chegou a argumentar que, como membro da Mesa Diretora da Assembleia, Jorge Frederico não poderá participar de nenhuma comissão, e que Junior Evangelista teria sinalizado não fazer questão de compor uma comissão específica. “Qualquer comissão para ele é satisfatória” disse. Porém, Júnior Evangelista cobrou o cumprimento de acordo que teria sido firmado, no sentido de dar oportunidade a todos os parlamentares de ocuparem funções nas comissões de destaque.

“Eu entendo que a maioria do partido é que vai dizer para onde deve ir. Não tenho nada contra o meu presidente, é uma pessoa que fez um grande trabalho como presidente dessa Casa por mais de dois anos, mas acho que outras pessoas merecem a oportunidade de serem líderes e de serem presidentes da comissão de Finanças, de Orçamento, de Defesa do Consumidor... Não pode ficar sempre as mesmas pessoas ocupando essas funções. Esse é o meu pensamento e eu quero exercer dessa forma”, alegou Júnior Evangelista.

O parlamentar encerrou sua fala afirmando que, se necessário, também deixará o PSC. “Eu saí do PRTB porque o presidente nacional queria tomar decisão e queria me levar junto. Eu não fiz e saí. Se for preciso, da mesma forma, eu posso sair do PSC”, frisou.

A pedido do deputado Ricardo Ayres (PSB), a sessão foi suspensa para que os parlamentares discutam a questão das composições de blocos.