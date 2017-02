O comando do 9º Batalhão da Polícia Militar (BPM) na pessoa do subcomandante, capitão PM Frank Cinatra Sousa Melo, recepcionou na tarde dessa segunda-feira, 6, o prefeito municipal de Araguatins, Cláudio Carneiro Santana, a fim de tratarem sobre a segurança para o carnaval que acontecerá nos dias 25 à 28 desse mês no Cais do Porto.

O prefeito Cláudio esteve acompanhado do chefe de gabinete, Josenildo Marques Amado, dos secretários de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, José dos Reis Coimbra de Almeida e do secretário de Esporte, Turismo, Cultura e Juventude, Julio Colombo Miranda Labre Rodrigues.

A reunião foi no auditório da Unidade. O gestor municipal foi recebido pelo capitão Frank acompanhado de vários oficiais. O planejamento do policiamento no carnaval foi o foco do encontro e o destaque principal quanto a questão da logística do evento, incluiu o isolamento das ruas que darão acesso ao local do evento e outras necessidades que obrigam a serem cumpridas.

Capitão Frank enfatizou a importância de adotar diversas medidas, entre elas, a de isolar locais de grande aglomeração de pessoas, como é o caso do carnaval. “As mesmas deverão ser isoladas e interditadas para um maior controle e segurança tanto dos órgãos envolvidos como também dos foliões”, disse ele.

Para fechar os últimos detalhes, um novo encontro envolvendo demais órgãos está previsto para acontecer ainda esta semana no quartel da PM e “já com o decreto expedido pela prefeitura em mãos”, afirmou o prefeito Cláudio. Ele acrescentou que o evento contará com apoio de seguranças particular que serão contratados.

O decreto municipal objetiva regular a normativa do carnaval. Vendas de bebidas em vasilhame de vidro, o que é proibido é uma das exigências que farão parte do decreto, dentre outras medidas a serem observadas, a fim de que o carnaval possa acontecer no clima de pacificidade.

A Polícia Militar por meio do 9º BPM reforça que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Portanto, cada cidadão tem a responsabilidade em contribuir com a ordem pública.