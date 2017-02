Nesta quarta-feira, 8, os policias militares o 9º Batalhão da Polícia Militar, prenderam quatro suspeitos por tentativa de furto na Agência dos Correios de Esperantina, localizando em posse dos envolvidos, um rádio HT, quatro aparelhos celulares, um revólver calibre 38 e vários outros objetos utilizados na ação criminosa.

Após a equipe de radiopatrulha abordar um homem em uma Hilux em frente aos Correios de Esperantina, o mesmo estava em posse do referido rádio e aparelhos celulares.

Com a solicitação de reforços, os policiais militares verificaram um buraco na parede lateral da agência. Diante disso, o suspeito confessou que estava na companhia de mais três indivíduos e que intencionavam furtar o referido local, onde os outros foram resgatados por uma Pick Up de cor branca, com destino ao Estado do Pará.

Ao levantar as informações do esconderijo, imediatamente as equipes se deslocaram até o Assentamento 1º de Março, próximo à cidade de Marabá e cercaram o local, localizando quatro suspeitos. Um deles resistiu à abordagem e efetuou disparos com um revólver calibre 38 rumo aos militares, que ao revidarem a agressão, atingiram no tórax do suspeito, que mesmo sendo socorrido e levado ao hospital de Marabá, não resistiu e veio a óbito.

Entre os outros três suspeitos encontrados no assentamento, um deles já respondia por um processo de furto aos Correios de Dianópolis – TO. No local foi apreendido também um carro Gol além da Pick Up utilizada na fuga e demais objetos da ação.

Os suspeitos, os veículos e demais objetos foram conduzidos ao Departamento da Polícia Federal em Marabá para as demais providências.