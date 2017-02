Estão expostos no pátio do Sistema Integrado de Araguaína (SIPAR) para apreciação pública os 200 veículos que vão à leilão na próxima quinta-feira, 15. Esses veículos foram recolhidos pela Agência de Segurança, Transporte e Trânsito (ASTT) e pelo Detran. A exposição começou nesta quarta, 8, e segue até a próxima terça-feira, 14, no horário das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas.

Várias pessoas estavam no local à procura de algum veículo que interessasse, como é o caso da cabeleireira Neusa Araújo Oliveira. “Pra mim, as condições são mais em conta, eu creio que seja. É pro meu trabalho, que eu dependo muito de uma moto pra eu trabalhar. Já me interessei por uma aqui e agora é só esperar pelo dia do leilão”, comentou.

Outro que também estava analisando os veículos expostos foi o aposentado Eurípedes Barbosa. “Tô procurando um Uno, pode ser quatro portas, duas; e uma moto. Meu menino precisa muito de uma moto e eu quero arrematar mais pra ele. E o Uno é pra aproveitar peças, né”, explicou o aposentado sobre o motivo de querer arrematar um dos veículos.

A vendedora autônoma Maria Neli Pereira da Mota também passou no pátio, interessada em achar uma moto em bom estado de conservação e que pudesse utilizar no seu dia a dia. “Estou atrás de uma moto, pra uso pessoal. Me interessei por várias, vou ver qual que vai dar pra dar o lance”, pontuou.

Leilão

O leilão está marcado para a próxima quarta-feira, 15, às 8 horas, no pátio do SIPAR, localizado à Rua 10 s/nº, no Jardim dos Ipês I. Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão, sendo que no dia deverá se identificar através de documentos de identidade, CPF ou CNPJ.

A pessoa que participar deverá levar duas folhas de cheque que serão destinadas respectivamente a caução do pagamento do lance e comissão do leiloeiro. A pessoa que arrematar o bem deverá efetuar o depósito ou transferência bancária em até 24 horas após o certame, onde serão confirmados os créditos na conta corrente e devolvidos os cheques.

As despesas decorrentes de transporte e remoção dos bens ficarão por conta da pessoa que arrematar o veículo.