Os feirantes e vendedores ambulantes já estão se organizando para o Carnaval Gurupi 2017, evento que impulsiona suas vendas. Na tarde desta quinta-feira (9), eles estiveram reunidos com a organização da folia no Centro Cultural Mauro Cunha para prosseguir o planejamento.

O diretor de Cultura, Silon Santos, afirmou que a reunião teve como objetivo ouvir as sugestões dos ambulantes. “A determinação do prefeito Laurez Moreira é que façamos o melhor para que tenham boas vendas. Eles vendendo bem, Gurupi está bem”, destacou.

Parceria

A partir da próxima segunda-feira (13) eles irão começar um curso de capacitação no Sebrae. Vantagens de ser um microempreendedor individual, dicas de atendimento ao cliente e oficina “sei controlar meu dinheiro” são conteúdos programáticos da capacitação. O curso é uma parceria do Sebrae com a Prefeitura de Gurupi alcançada por intermédio da Secretaria da Cultura.

O feirante Vanderlei Cordeiro vê com bons olhos a capacitação porque será importante para melhorar a imagem do Carnaval e ajudá-los em suas vendas. “Vem muita gente de fora e é uma época boa para ganhar dinheiro”, afirmou.