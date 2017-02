As unidades de saúde de Palmas, no Tocantins, estão sendo reabastecidas com vacina da febre amarela. A Secretaria Municipal de Saúde confirma o recebimento de seis mil doses na manhã desta quinta-feira, 9, após três dias de desabastecimento.

Segundo a pasta, só em janeiro deste ano foram aplicadas mais de sete mil doses da vacina – número quatro vezes maior que o mesmo período do ano passado.

A falta do medicamento ocorreu devido a grande procura após um surto da doença em Minas Gerais (MG). A vacina da febre amarela é produzida pelo SUS, Sistema Único de Saúde, e distribuída pelo Ministério da Saúde aos estados que, por sua vez, fazem o repasse aos municípios.

A Secretaria de Saúde do Tocantins alega que recebeu nesta semana 35 mil doses da vacina, que estão sendo preparadas para distribuição. No caso de Palmas, as doses já foram entregues. A partir da próxima segunda-feira os municípios do extremo norte vão poder retirar as doses no polo distribuidor de Araguaína.

O estado faz parte da área de recomendação vacinal para a doença, mas – segundo a Secretaria Estadual de Saúde – ainda não apresenta 100% de cobertura.

Até essa quarta-feira, foram confirmados 215 casos de febre amarela no país. 70 pessoas morreram por causa da doença. No Tocantins, um caso encontra-se em investigação.