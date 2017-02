Na tarde dessa sexta-feira, 10, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Eurípedes Lamounier, participou da sessão solene de posse da mesa diretora do Tribunal de Contas do Tocantins. O evento também marcou o aniversário de 28 anos de criação da corte de Contas do Estado.

Durante a cerimônia, o magistrado recebeu o Colar do Mérito Governador Siqueira Campos, a mais importante honraria conferida pela Instituição, que homenageia autoridades e personalidades públicas pelos relevantes serviços prestados.

“Quero repercutir e dividir essa homenagem com todos os jurisdicionados e membros da magistratura tocantinense, aos quais eu tenho a honra de representar e atuar em prol”, disse o presidente do TJ.

O colar também foi conferido ao desembargador Ronaldo Eurípedes. O magistrado ressaltou a satisfação em receber a homenagem. “Essa comenda é importante porque nos incentiva a trabalhar cada vez mais e melhor porque nós, servidores públicos, devemos ter sempre em mente que o mais importante de tudo é prestar um serviço de qualidade à sociedade”, afirmou.

Confira a relação de todos os homenageados:

Governador do Estado do Tocantins, Marcelo Miranda;

Presidente do Tribunal de Cuentas da Província de Buenos Aires, Argentina - Eduardo Benjamin Grinberg;

Juiz conselheiro aposentado e ex-presidente do Tribunal de Contas de Portugal, Carlos Alberto Lourenço Morais Antunes;

Presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins, desembargador Eurípedes Lamounier;

Ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamim Zymler;

Presidente da Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios (Abracom) e do TCM do Rio de Janeiro, conselheiro Thiers Vianna Montebello, representado pelo conselheiro do TCM do Rio de Janeiro, Luiz Antonio Guaraná;

Juiz da Justiça Militar da União, Fernando Pessôa da Silveira Mello;

Ministro-substituto do Tribunal de Contas da União, André Luis de Carvalho, representado pela auditora Antônia Maria da Silva;

Presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), João Emídio de Miranda;

Vice-presidente do TCE de Mato Grosso, conselheiro Valter Albano da Silva;

Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, Ronaldo Eurípedes de Souza;

Ex- governador do Estado do Tocantins e atual Deputado Federal, Carlos Henrique Amorim;

Presidente da Associação Brasileira dos Frigoríficos, José João Batista Stival;

Auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, Wanderley Bergamim de Oliveira;

Secretário-chefe da Casa Civil do Estado do Tocantins, Télio Leão Ayres;

Secretário de Planejamento e Orçamento do Estado do Tocantins, David Siffert Torres;

Deputado Estadual Eli Dias Borges;

Secretário de Educação do município de Palmas, Danilo de Melo Souza;

Professor e pós-doutor em Direito, Juarez Freitas;

Advogado da BFBM (Barroso Fontelles, Barcellos, Mendonça & Associados Escritório de Advocacia), Felipe Monnerat;

Professor e mestre em Direito Internacional e Econômico, Júlio Edstron Secundino Santos;

Diretor Financeiro e Administrativo do Sebrae Tocantins, Jarbas Luis Meurer;

Procurador de Contas, Marcos Antônio da Silva Modes;

Advogado Renato Jácomo;

Procurador de Contas aposentado, José Fleury de Araújo Faria;

Monsenhor Rui Cavalcante Barboza.