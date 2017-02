Durante a abertura oficial da colheita da safra de grãos 2016/2017, nesta sexta-feira, 10, em Pedro Afonso, região centro-norte do Tocantins, a vice-governadora Claudia Lelis comemorou a estimativa anunciada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Nela, a produção de grãos no Tocantins tem previsão de um aumento de 47,9% em relação à safra anterior.

"É um dia memorável e feliz para todos, Governo, produtores e cooperativas. Essa estimativa prevê a produção de aproximadamente 4,2 milhões de toneladas de grãos. Só temos que comemorar e torcer para que essa expectativa se torne realidade e supere todos os números estimados", destacou, falando para produtores e autoridades presentes.

Claudia também deixou claro, para todos os produtores, que o governador Marcelo Miranda está empenhado em solucionar os problemas relacionados à infraestrutura para escoamento da produção no Estado.

"As pontes e as estradas que irão promover o melhor escoamento dos grãos já estão em processo licitatório. Ainda esse ano começam as obras da ponte de Porto Nacional e, para 2018, a construção da ponte Apinajé. São reivindicações justas que o setor produtivo vem fazendo e que o Governo do Estado irá atender em breve", informou a vice-governadora.

O presidente da Cooperativa Agroindustrial do Tocantins (Coapa), Ricardo Cury, disse que a safra vem em um cenário favorável em relação ao preço para comercialização e condições climáticas. “Só temos que comemorar e aguardar que os compromissos já assumidos pelo Governo nos ajudem a alavancar ainda mais a produção na região", declarou.

O mesmo entusiasmo foi destacado pelo presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Tocantins (Aprosoja), Rúben Ruitter, que destacou que o empenho do Governo irá contribuir muito para melhoria do escoamento da produção.

Posto de classificação vegetal

A vice-governadora participou também da entrega do Laboratório de Classificação Vegetal da Coapa, que garantirá o maior controle da qualidade e agregará valor aos produtos cultivados em 17 municípios da região.

"Os produtores terão um grande auxílio no controle de qualidade dos grãos, adequando-se às normas do Ministério da Agricultura e abrindo novas possibilidades de negócio. A produção do centro-norte tocantinense tem muito a comemorar", destacou Claudia Lelis.

Presenças

Participaram da programação em Pedro Afonso, o deputado federal César Halum; o deputado estadual Cleiton Cardoso; e o superintendente da Agricultura do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Rodrigo Guerra. Também estiveram presentes o secretário de Estado da Agricultura, Clemente Barros, outros secretários de governo, prefeitos da região, lideranças locais, estudantes e produtores rurais de toda região.