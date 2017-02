O 2º Batalhão da Polícia Militar, com sede na cidade de Araguaína, realizou no período de 08 a 12 de fevereiro de 2017, a Operação “Erga Omnes” em todos os municípios de sua área de atuação. A ação teve o objetivo de prevenir e/ou coibir ações praticadas por infratores da ordem pública, visando proteger o patrimônio, garantir a segurança, o bem estar e a tranquilidade social da população.

Além das equipes do serviço ordinário e da Força Tática do 2º Batalhão da PM, durante a operação foram empregadas equipes da Força Tática do 1º e 6º Batalhão da Polícia Militar (Palmas), Força Tática do 8º Batalhão da Polícia Militar (Paraíso do Tocantins), de forma itinerante e temporária como foco na intensificação do patrulhamento tático. A operação contou ainda com o apoio de equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar (ROTAM – Rondas Ostensivas Táticas Metropolitana), além de equipes do BPMRED - Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e Divisas e do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA).

Por meio da operação foram intensificadas atividades de policiamento ostensivo, através da realização de patrulhamentos táticos, abordagens e blitzes em pontos estratégicos das cidades, em consonância com o levantamento e apontamentos da mancha criminal da unidade em toda a circunscrição de sua atuação.

De acordo com o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, tenente coronel João Márcio Costa Miranda, o resultado das ações foram positivos. Foram realizadas 832 abordagens a pessoas e veículos, que resultaram na apreensão de duas armas de fogo, quatro tabletes de maconha, uma porção de crack, 12 motos e um carro com registro de roubo/furto, sete celulares produtos de roubo/furto, além de R$ 1.000,00 suspeito de ser adquirido por meio de tráfico de drogas.