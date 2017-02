Os vereadores de Palmas/TO receberam na manhã desta terça-feira, 14, servidores públicos municipais e, na ocasião, garantiram acompanhar e intermediar as reivindicações do funcionalismo municipal junto ao Executivo da Capital. A categoria requer o pagamento de data-base e progressões, entre outras melhorias.

O presidente da Câmara de Palmas, José do Lago Folha Filho destacou que a Câmara defende a valorização dos servidores municipais e que está disposta a facilitar o diálogo com a gestão da cidade.

O vereador Ivory de Lira destacou que é papel da Câmara é estar aberta para as demandas populares. “Cabe a nós ouvir as reivindicações e trabalhar para que seja garantido no orçamento os direitos dos servidores”, afirmou.

Já Tiago Andrino, da base governista, informou que o pagamento da data-base está prevista em Medida Provisória. “Já há medida provisória tramitando na Câmara e ela destina 6,54% de reposição da inflação para todos os servidores”, informou. O vereador ainda salientou: “é necessária a continuidade do programa Carreira Justa para corrigir distorções”.

Após as discussões parlamentares, o presidente Folha encerrou a sessão para a realização de uma reunião com os representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Palmas para dialogar sobre as demandas da categoria.

Comissões

As comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle se reúnem na tarde desta terça-feira, 14, a partir das 14 horas. Entre os projetos que serão discutidos está a Lei Orçamentária Anual da Capital.