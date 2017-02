Um bebê de apenas seis dias de vida se engasgou com leite e foi salvo pelos bombeiros militares de Colinas, norte do Tocantins. A mãe telefonou para a corporação e recebeu as primeiras instruções por telefone. O incidente aconteceu nessa quarta-feira, 15.

Os bombeiros levaram apenas quatro minutos para chegar ao local da ocorrência. “Nessas situações o tempo é fundamental, porque o engasgamento pode levar a criança ao risco de sofrer uma parada cardiorrespiratória, o que poderia levar o bebê a óbito”, ressaltou o soldado, Juscelino Montel, que atuou na ocorrência.

Quem realizou os primeiros procedimentos foi o soldado, Eglison Abade. “Quando acontece um engasgamento é preciso deitar a criança de barriga para baixo no braço e com uma inclinação de 45º. Depois é necessário abrir a boca do bebê e massagear as costas dele até a expulsão do corpo estranho”, explicou o bombeiro.

Após receber os primeiros socorros o bebê foi deixado aos cuidados médicos no Hospital Regional de Colinas.

Orientações

A orientação é ligar imediatamente para o telefone 193 do Corpo de Bombeiros, mas até a chegada da ajuda especializada os pais podem realizar os primeiros socorros. “Um adulto deve colocar o bebê de barriga para baixo sobre as coxas, com a cabeça voltada para os seus joelhos. Segurar o bebê por baixo, mantendo o antebraço sob a barriga da criança, com a mão segurar a cabeça e o pescoço do bebê. Com a outra mão, dê cinco tapas firmes, mas não com muita força, nas costas da criança, entre as omoplatas”, explicou o soldado Ronaldo Sá que também atuou na ocorrência.