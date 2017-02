Os candidatos do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2017/1 que manifestaram interesse em participar da Lista de Espera da Universidade Federal do Tocantins (UFT) após o resultado da primeira chamada regular já podem conferir sua classificação e também a relação dos aprovados para as 2.357 vagas remanescentes após a primeira etapa de matrículas.

As matrículas desses aprovados irão ocorrer na segunda e terça-feira da semana que vem (20 e 21) em todos os câmpus da UFT, conforme o curso para o qual o candidato foi selecionado, nos horários e locais especificados na convocatória retificada pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd). Lá também constam os documentos que devem ser apresentados pelos estudantes no ato da matrícula, conforme o edital n° 05/2017.

Também é recomendável que os aprovados acessem o manual de orientações ao candidato e demais documentos relacionados a esta edição do Sisu disponíveis em www.uft.edu.br/sisu2017.

Mais de 18 mil candidatos

Um total de 18.372 candidatos se inscreveram para concorrer às 2.357 vagas remanescentes após as matrículas dos aprovados na primeira chamada regular do Sisu 2017 na UFT. Os cursos mais procurados nesta fase do processo seletivo foram o de Medicina, com 1.847 inscritos, Direito, com 1.480 inscritos, e Medicina Veterinária, com 939 inscritos.

A lista de espera é destinada aos candidatos que não foram selecionados em nenhuma das duas opções na chamada regular do Sisu e àqueles selecionados na segunda opção que quiseram concorrer a eventuais vagas remanescentes da primeira. No caso da UFT, as vagas ofertadas no Sisu 2017/1 são para entrada tanto no primeiro quanto no segundo semestre letivo do ano.

A homologação das matrículas e as listas com a composição das turmas deve ser publicada no dia 24 deste mês, mesma data em que a Prograd deve liberar para os novos alunos o comprovante de matrícula. As datas de ingresso dos novos alunos variam conforme o curso e o câmpus, conforme resumo dos calendários acadêmicos disponível aqui.

Locais E Horários de Matrículas Câmpus de Araguaína - Auditório II

Av. Paraguai, s/n°, esquina com a Rua Uxiramas

Setor Cimba, Araguaína/TO

Horário de atendimento: das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30 Câmpus de Arraias - Secretaria Acadêmica (Unidade Buritizinho)

Rua Juraildes de Sena e Abreu, s/n°

Setor Buritizinho, Arraias/TO

Horário de atendimento: das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30 Câmpus de Gurupi - Secretaria Acadêmica

Rua Badejós, lote 07, chácara 69 e 72

Zona Rural, Gurupi/TO

Horário de atendimento: das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30 Câmpus de Miracema - Secretaria Acadêmica

Av. Lourdes Solino, s/n°

Setor Universitário, Miracema/TO

Horário de atendimento: das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30 Câmpus de Palmas - Auditório do Bloco A

Av. NS 15, Quadra 109 Norte

Plano Diretor Norte, Palmas/TO

Horário de atendimento: das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30 Câmpus de Porto Nacional - Secretaria Acadêmica

Rua 03, Quadra 17, Lote 11, s/nº

Setor Jardim dos Ipês, Porto Nacional/TO

Horário de atendimento: das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30 Câmpus de Tocantinópolis - Secretaria Acadêmica

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1588

Centro, Tocantinópolis/TO

Horário de atendimento: das 8h às 20h

Inscritos na Lista de Espera Por Câmpus Araguaína 4079 Arraias 542 Gurupi 1178 Miracema 1121 Palmas 9851 Porto Nacional 1005 Tocantinópolis 596 Total 18372