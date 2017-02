Nesta sexta-feira, 17, uma ema de aproximadamente 30 kg foi atropela na rodovia entre Dueré/TO e Lagoa da Confusão/TO. A ave foi resgatada pela equipe do escritório regional do Naturatins de Gurupi/TO, que imediatamente encaminhou o animal para o atendimento médico-veterinário de emergências, mas não resistiu.

Com fratura exposta na pata direita, a ema foi submetida a procedimento cirúrgico e teve a perna amputada na tentativa de preservar a sua sobrevivência. Mas, no início da tarde, a ave desenvolveu um processo de hemorragia interna e não sobreviveu ao trauma.

Com a morte da ave, a unidade do Naturatins de Gurupi já soma o quarto óbito de animal, neste ano, decorrente de atropelamento em rodovia.

O supervisor do Naturatins de Gurupi, Antônio Carlos Pakalolo informou que a ema estava em observação. “Quando há necessidade desse tipo de procedimento, mantemos o animal cerca de 10 dias sob observação para acompanharmos sua reação ao processo de recuperação da cirurgia. Conforme apresenta resposta ao tratamento, o veterinário da alta ao animal e a equipe do Naturatins providencia o transporte para o Centro de Triagem de Animais Silvestres de Araguaína/TO, onde é iniciado um longo processo de reabilitação. Mas algumas espécies não conseguem suportar o trauma e vem a óbito”, afirmou.

Além de trabalhar a educação ambiental para conscientização popular sobre sua segurança nas rodovias, em agosto do ano passado o Naturatins em cooperação Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas, da Universidade Federal de Lavras (CBEE/UFLA) ofereceu o 43º treinamento do curso ‘Monitoramento de Fauna Atropelada’ do Sistema Urubu Mobile, de acompanhamento da fauna atropelada a um público formado por biólogos, veterinários e representantes da Polícia Militar Ambiental do Tocantins. Esse aplicativo para celular tem como proposta melhorar a qualidade das informações sobre os atropelamentos de animais silvestres nas rodovias brasileiras e na época já havia capacitado mais de 1.200 pessoas no País.

O resgate de animais atropelados que permanecem vivos deve ser solicitado aos órgãos ambientais. No Naturatins essa solicitação pode ser feita de forma gratuita pelo Linha Verde 0800 63 1155.