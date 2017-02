O prazo para a apresentação de emendas à Lei Orçamentária Anual (LOA) de Palmas/TO foi prorrogado para segunda-feira, 20. A prorrogação foi decidida durante reunião extraordinária da Comissão de Finanças, Tributação, Controle e Fiscalização realizada nesta sexta-feira, 17, na Câmara Municipal, com a participação dos parlamentares.

A ampliação do prazo foi solicitada pelo relator do projeto, Felipe Fernandes, com anuência do presidente da Comissão, Gerson Alves e dos demais vereadores.

Após a apresentação das emendas, o vereador Felipe Fernandes irá elaborar o relatório que será apresentado na Comissão e após sua aprovação será encaminhado para deliberação no Plenário. O orçamento da Capital está estimado em R$ 1,3 bilhão.